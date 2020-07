Juve-Lazio, Tare: "Il nostro calo? Non dobbiamo ragionare con i se e con i ma"

vedi letture

"Non è il momento di ragionare con i se e con i ma". Igli Tare, ds della Lazio, commenta così il calo dei biancocelesti e le tante assenze tra i giocatori di Simone Inzaghi, che hanno di fatto depotenziato l'organico biancoceleste in vista del big match contro la Juventus, al via tra pochio minuti: "Tutto ciò che è stato detto nei giorni passati non sono giustificazioni ma dati di fatto. Abbiamo aspettato questa partita con entusiasmo, che dobbiamo portare sul campo stasera".

A breve tutte le parole di Tare.