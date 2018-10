Juve, le 7 meraviglie di CR7: il portoghese è sempre più decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella contro l'Empoli è stata prima gara dove si è avuta la sensazione che, senza Cristiano Ronaldo, la Juve avrebbe rischiato di perdere. Ed è per lo stesso motivo che, dopo la settima meraviglia campionato, la Juventus è sempre più sua: trascinatore, assist-man e finalizzatore per eccellenza, CR7 quando sale di livello quasi sempre fa la differenza. Al Castellani, nel 1-2 conquistato in svantaggio, non brilla nel primo tempo un po' come tutta la squadra. Ma quando decide di rimontarla e vincerla da solo, è perfetto dal dischetto e supremo con il missile di destro che vale gioco, partita e incontro. Una rete, quella del sorpasso, che racchiude tutta la sua enorme caratura: personalità, ambizione, potenza e precisione. Tutto CR7, in un tiro forza 7.

"SICURO DI FARCELA" - "Era complicata, dopo la Champions è sempre così. Abbiamo dato una risposta nella ripresa, tenendo anche bene palla - le parole dell'asso portoghese al termine del match -. Il secondo gol? Non lo ricordo bene. Lo rivedrò in tv, ero sicuro di farcela al momento del tiro. Da Manchester a oggi sono stati giorni importanti. All'Old Trafford è stata una prova fantastica, una grande prova corale". E anche a Manchester ci ha messo lo zampino, sparando in area il cross che porta al gol-partita di Dybala. E guadagnandosi gli applausi di tutto l'Old Trafford: da chi lo ha amato per anni, a chi si sta innamorando di lui.