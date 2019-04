© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Matthijs de Ligt continua a gravitare in orbita Juventus ma la strada è in salita, visto che il Barcellona sembra essere in netto vantaggio. Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, proverà a fare un tentativo last minute, ma intanto pensa già alle alternative come Ruben Dias, Stefan Savic, Raphael Varane e Mats Hummels.