Juve, le assenze per il Lione: Khedira e Douglas out al 100%. Chiellini al massimo in panchina

Maurizio Sarri si gioca molto del suo futuro nella sfida di domani sera in Champions League contro il Lione. Un'impresa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ardua, ma l'1-0 dell'andata è infido e non ci sarà spazio per errori. Il tecnico della Juventus avrebbe preferito sicuramente arrivare all'appuntamento con tutte le frecce al proprio arco ma Khedira e Douglas Costa non ci saranno, Chiellini al massimo andrà in panchina e Dybala anche se dovesse essere convocato non sarà certo al meglio.