Juve, le azioni escono dal Ftse Mib. Sarà quotata nel Mid Cap: calo del 19,9% da dicembre 2018

Il titolo della Juventus uscirà dal Ftse Mib, il principale indice della Borsa italiana, che raccoglie le 40 società con maggiore capitalizzazione tra quelle quotate. A partire dal 23 marzo 2020, il titolo bianconero sarà sostituito da quello di Banca Mediolanum e sarà "retrocesso" nel Mid Cap, l'indice composto composto dalle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono al Ftse Mib. L'annuncio ufficiale arriva dal Ftse Italia Index Series Technical Committee e il passaggio avverrà a partire dal 23 marzo 2020. La Juventus, quotata in Borsa dal 3 dicembre 2001, era entrata nel FTSE Mib nel dicembre 2018 (quando vi era approdata ovviamente dal Mid Cap, di cui aveva già fatto parte dal 2016). Il prezzo delle azioni è attualmente pari a 0,89 euro: il 19,9% in meno rispetto al momento del suo ingresso nel principale indice borsistico italiano.