Juve, le buone notizie oltre la sconfitta: il gol di De Ligt è un piccolo manifesto del sarrismo

Il Corriere dello Sport analizza a fondo il ko della Juventus di ieri contro l'Udinese. Del numeri preoccupanti della difesa e della scarsa tenuta mentale della squadra abbiamo già detto, ma il quotidiano si concentra anche su una piccola nota positiva emersa alla Davia Arena: il gol di Matthijs De Ligt viene indicato come figlio di un piccolo manifesto sarrista. Il palleggio non c'entra niente, si parla di difesa alta e aggressiva, quello su cui Sarri ha insistito per mesi nonostante le difficoltà iniziali. Anticipo sull'avversario sulla trequarti, pallone riconquistato, tiro e gol: una giocata figlia di un'idea chiara di gioco in fase di non possesso.