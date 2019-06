Juve, le chiamano magie: i colpi da novanta che Paratici porta a zero

Fonte: inviato a Torino

Tre colpi da novanta. Tutti a zero. Casillas la chiama “magia”, e non è facile smentirlo. I tre colpi a parametro zero messi a segno da Fabio Paratici per rinforzare “un organico difficilmente migliorabile”, infatti, rispondono ai nomi di Ramsey, Rabiot e Buffon. Non tre qualunque in termini di qualità ed esperienza, soprattutto in ottica Champions. Le tre operazioni non onerose, che potrebbero essere ufficializzate la prossima settimana, sono funzionali al grande colpo dell’estate: quello che porterà in bianconero De Ligt, certamente il Cristiano Ronaldo della difesa per qualità e prospettiva.

Nelle prossime ore Raiola rappresenterà all’Ajax la proposta della Juve, la sensazione è che l’operazione possa chiudersi a stretto giro di posta, con la piena volontà del giocatore che troverà a Torino il suo idolo di sempre: CR7. Basterebbero queste operazioni, oltre a quella già definita per Demiral dal Sassuolo, per garantire a Sarri un organico di prim’ordine già al primo giorno di ritiro. Ma il club bianconero resterà vigile sul mercato per carpire eventuali opportunità al fine di aggiungere eventualmente una ciliegina sul rush finale.

Il ritorno di Buffon, oltre che l’inserimento di Barzagli nello staff tecnico, garantiranno al tecnico la piena collaborazione all’interno dello spogliatoio in termini di gestione. Non il piatto forte di Sarri, più uomo di campo e un pizzico meno diplomatico. La presenza dei senatori però tornerà utile per favorire il cambiamento epocale voluto dalla società con la scelta di una guida tecnica caratterizzata da una filosofia opposta a quella del suo predecessore.