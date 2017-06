Juve, le cifre di Schick: alla Samp 30 milioni. C'erano PSG e Monaco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un blitz per le visite mediche, poi il ritorno in Polonia per l'Europeo Under 21. La sua avventura in bianconero non è ancora iniziata in via ufficiale, ma Patrik Schick da ieri si può considerare a tutti gli effetti un calciatore bianconero. Le cifre? Le riassume Tuttosport: alla Sampdoria andranno 30,5 milioni di euro, 5 in più dei 25 previsti nella clausola, ma pagabili in tre rate. E i blucerchiati avranno un'opzione se Schick dovesse partire in prestito in estate. Per il centravanti, inoltre, contratto fino al 2023 con ingaggio dai due milioni di euro annui a salire. I motivi dell'accelerata: gli inserimenti da Monaco, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.