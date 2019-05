© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La ricerca di difensori centrali è una delle priorità per la Juventus, che segue con attenzione quanto sta capitando tra Barcellona e De Ligt (le due parti si parlano ma non chiudono. Un'operazione - sottolinea Tuttosport - da cui dipende anche il destino di Marquinhos, che diverrebbe una pista bianconera se l'olandese finisse al PSG.

De Ligt e non solo, le alternative - In ottica Juve, si legge, occorre monitorare anche Boateng, in uscita dal Bayern, e Savic, che si sente poco considerato all'Atletico. Ma non è finita qui.

L'idea italiana - Un'alternativa in serie A è rappresentata da Manolas, che può essere acquistato versando i 36 milioni di clausola alla Roma. Sul central greco va però registrata anche i movimenti dell'Arsenal.