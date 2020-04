Juve, le parole di Arthur non significano per forza chiusura: brasiliano irritato col Barça

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Arthur potrebbero non essere una chiusura definitiva alla Juventus, interessata al centrocampista brasiliano. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il giocatore sarebbe uscito allo scoperto per mettere a nudo il proprio club, reo a suo giudizio di aver fatto trapelare le indiscrezioni sui contatti con i bianconeri. Il brasiliano, infatti, non avrebbe gradito il comportamento dei dirigenti blaugrana e non si sente particolarmente amato al Camp Nou. E, al netto delle dichiarazioni, apprezza il pressing dei bianconeri, ma vuole essere lui a decidere il suo futuro e non eventualmente essere “scaricato” dai catalani.