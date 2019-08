Juve, le prime mosse di Sarri: possibile staffetta Bernardeschi-Ramsey

Fonte: inviato a Torino

Due buone notizie per Sarri dall’allenamento di Ferragosto. De Ligt ha preso parte regolarmente alla seduta, Cristiano Ronaldo è parso sulla buona strada del recupero da un normale affaticamento di inizio stagione. Entrambi dovrebbero esserci sabato a Trieste, nell’ultima gara amichevole di avvicinamento al campionato. Con loro rientrerà anche Ramsey: sarà di fatto l’esordio in maglia bianconera per il trequartista gallese, che potrebbe ritagliarsi un posto importante nella nuova Juve di Sarri.

Un po’ come Bernardeschi, uno di quei giovani made in Italy che il tecnico toscano ha sempre apprezzato. E che potrebbe fare definitivamente il salto di qualità in bianconero, dopo un paio di stagioni di praticantato sotto la guida di Massimiliano Allegri. La collocazione di entrambi, tra l’altro, potrebbe nascondere una chiave significativa della nuova fase offensiva bianconera, con un trequartista che potrebbe restare piuttosto largo a destra in fase di possesso e fare da raccordo con il reparto mediano. In questo Ramsey e Bernardeschi potrebbero fare una bella staffetta per l’intera stagione, liberando da mansioni difensive Ronaldo e l’attaccante che andrà a riempire l’area per creargli degli spazi.

Qualcosa in tal senso – con il numero 33 più protagonista rispetto al gallese appena rientrato – la si potrebbe vedere già sabato con la Triestina in vista della trasferta di Parma. In attesa di capire chi saranno gli interpreti del reparto avanzato juventino, infatti, Bernardeschi-Ramsey potrebbe essere la prima arma scelta da Sarri per ripresentarsi in Serie A con tanta voglia di conquistare il suo primo scudetto in carriera.