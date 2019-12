Juve, le sensazioni negative rendono pesante la sconfitta: bisogna ripartire

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono le sensazioni che rendono più pesante la sconfitta della Juventus contro la Lazio, a Riyad. Il secondo ko in quindici giorni, questa volta è decisivo per non portare a casa un trofeo. I biancocelesti si prendono i complimenti e conquistano con merito la Supercoppa italiana, a differenza dei bianconeri che non danno mai la percezione di poter affondare il colpo e mettere dallo loro l’andamento del match.

“Siamo arrivati un po’ corti di energie a questa gara, l’ottava in pochi giorni” spiega Sarri, che sperava in un finale d’anno completamente diverso. Il tecnico insiste sul tridente, forse esagera: Higuain, un po’ in linea con le apparizioni con Udinese e Sampdoria, appare stanco e poco incisivo di conseguenza; la squadra regge, sì, ma a tratti sembra poco lucida nella gestione delle circostanze; forse le caratteristiche della Lazio non si sposano bene con questa soluzione tattica.

Materiale da analizzare con calma, alla ripresa. Il gruppo, di rientro a Torino, dovrebbe sciogliersi per le festività natalizie e tornare al lavoro dopo capodanno. Nel frattempo, sarà utile metabolizzare la delusione e trasformarla ben presto in rabbia agonistica: necessaria per non sbagliare più le gare decisive, da dentro o fuori in novanta minuti, nella seconda parte di questa stagione.

Il 2020 è carico di ambizioni. E “si apre subito con due partite importanti” ricorda Bonucci. Perché Cagliari (in casa) e Roma (in trasferta) saranno due scogli da affrontare con la giusta attenzione per chiudere il girone d’andata di campionato nel modo migliore. Con l’Inter, adesso a pari punti, che avrà da affrontare due avversarie sulla carta più ostiche: Napoli e Atalanta.