Juve, le tre chiavi segrete della prima era sarriana

Il sogno, la sorpresa e il figliol prodigo. Ci sono tre chiavi vincenti nella prima Juve di Sarri, che brillano di luce propria a conclusione del primo periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo progetto tecnico. Segni di riconoscimento essenziali, che si distanziano tanto dalla Juve di Allegri, pur mantenendo qualcosa in comune. Trattasi di Pjanic, Matuidi e Higuain: ereditati dalla vecchia gestione e trasformati in armi straordinarie della prima era sarriana.

Monumentale Pjanic. Che per il perfezionista Sarri è ancora un tantino sotto al suo potenziale medio, eppure è già il catalizzatore della nuova Juve. Per l’allenatore dovrebbe toccare 150 palloni a partita, con l’Inter ne ha accarezzati cento, cifra tonda. Ma il dato che salta maggiormente agli occhi è l’altissima frequenza delle sue verticalizzazioni riuscite, addirittura vicine al settanta percento: Allegri gli chiedeva di cercare sistematicamente gli esterni, adesso l’indicazione è quella di imbucare per il compagno libero sul corridoio centrale, forse una tendenza più semplice per un ex trequartista come lui.

Eccellente Matuidi. Dalla lista dei possibili partenti ad agosto a insostituibile in fase di manovra qualche settimana dopo, l’uomo perfetto a protezione di Cristiano Ronaldo. Banale ricordarlo già con Allegri un elemento importante, difficile sostituirlo al momento di fronte alla sua straordinaria condizione: Sarri lo ha scoperto giorno dopo giorno e ne ha fatto tesoro, mentre tanti lo consideravano già un ex senza collocazione nel nuovo progetto tattico.

Ritrovato Higuain. Lui che dopo la breve esperienza al Milan aveva raggiunto Sarri al Chelsea, pur accomodandosi più volte in panca perchè lontano da una condizione accettabile. Adesso brilla, di nuovo. Ed è merito un po’ di Sarri e un po’ della maglia bianconera, che evidentemente gli da qualche stimolo in più. E poco importante se il numero di maglia sia il 9 o il 21, evidentemente. Lui sa più di tutti cosa vuole il suo allenatore. I tifosi lo amano, i compagni lo adorano: è il partner ideale per CR7, al di là che si giochi con una terza punta esterna o con un trequartista. Il Pipita c’è, e quando può la mette dentro senza pensarci due volte. Sicurezza.