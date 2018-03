Juve, le ultime in vista del Milan: 3-5-2 con Barzagli dal 1', out D.Costa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri mischia le carte in tavola in vista del big match di stasera col Milan. Come provato durante la rifinitura, la Juventus dovrebbe infatti scendere in campo col 3-5-2 e non col 4-3-3. Dentro, dunque, Barzagli come terzo di difesa e fuori Douglas Costa, mentre sulle corsie laterali avanzeranno il proprio raggio di azione Asamoah e Licthsteiner.

Questa la probabile formazione dei bianconeri:

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Dybala, Higuain.