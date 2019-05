Juve, le ultime verso il Torino: De Sciglio ago tattico della partita

Fonte: da Torino, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sulla formazione della Juventus in vista della gara di questa sera. E' previsto De Sciglio, non Spinazzola, come terzino sinistro. Per il resto tutto confermato: senza Emre Can sarà 4-4-2 con Cuadrado e Bernardeschi ali. Con l'ex rossonero da terzino, però, non sarà un problema per la Juve giocare anche con il 3-5-2 con Cancelo e Cuadrado ali, Bernardeschi da interno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Kean, Ronaldo.