Juve, le Women Under 19 si allenano in casa. Pecchia ricorda la raccolta fondi

Palleggi in salotto, sul pianerottolo di casa, in giardino per chi può. Le Under 19 della Juventus Women provano a non staccare la spina in questo periodo di isolamento. Un video pubblicato sui canali social del club ritrae Michela Giordano, Alice Giai, Adelaide Serafino, Lorenza Scarpelli, Martina Toniolo, Beatrice Beretta, Beatrice Airola, Margherita Brscic e Sara Caiazzo in piena attività, ma nel pieno rispetto delle regole rispetto alle restrizioni governative per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Gli ultimi a ricordare l’impegno solidale di Juventus, ovvero la raccolta fondi a sostegno degli ospedali di Torino e del Piemonte, sono invece Tek Szczesny, Aeron Ramsey, Matthijs de Ligt e il tecnico dell’Under 23 Fabio Pecchia. Tutti insieme per un solo obiettivo: superare questo momento di grande difficoltà.