Juve-Lecce 4-0, le pagelle: Dybala, che spettacolo! Douglas Costa spezza i salentini

Juve-Lecce 4-0

(53’ Dybala, 62’ Ronaldo, 83’ Higuain, 85’ De Ligt)

Szczesny 6 - Prima mezz’ora con un paio di interventi e l’impressione che tutto sarà più difficile del previsto. Poi potrebbe anche sgranocchiare pop corn.

Cuadrado 6,5 - Il connazionale Vera gli crea qualche grattacapo, ma chiude col fiatone. Potrebbe anche fare più male.

De Ligt 6,5 - Parte male, chiude col botto. Un po’ la fotografia della sua avventura a Torino finora. Terzo gol in questo campionato.

Bonucci 6,5 - Da un suo lancio nasce il 3-0 di Higuain, ma siamo già nell’ambito di una partitella ormai. Prima, ordinaria e non complicata amministrazione.

Matuidi 6 - Di nuovo terzino per necessità, se la cava e cresce col passare dei minuti. Non è il suo ruolo, non lo sarà, ma ci può stare.

Bentancur 6,5 - Gara numero 100 in bianconero. Positiva: tra i migliori nel primo tempo, protagonista dell’espulsione di Lucioni che cambia l’andamento della serata. (Dal 68’ Ramsey 6 - Solo Gabriel gli nega un gol praticamente già fatto. Può essere una carta preziosa).

Pjanic 6,5 - Torna su suoi livelli, anche dal punto di vista numerico: quasi 90 palloni toccati. Lo scambio è praticamente definito, forse gioca più leggero e ora può farsi rimpiangere. Un paio di belle invenzioni.

Rabiot 5,5 - Paratici lo definisce “grande giocatore” nel pre. Risponde con una sventola di mancino e qualche inserimento. Magari non (ancora?) grande, ma porta a casa la pagnotta. Unico neo: esce e la Juve dilaga. Sarà un caso? (Dal 52’ Douglas Costa 7,5 - Entra a gara in corso. Contro una squadra sfilacciata e stanca. Con praterie da poter assaltare. In pratica, la condizione perfetta. E infatti spacca la partita).

Bernardeschi 5,5 - Un passo avanti e due indietro. Serve un bell’assist che Ronaldo non capitalizza, divora un gol che sembrava già deciso. Dal suo lato, la differenza con il brasiliano qui sopra si sente troppo. (Dal 77’ Muratore -).

Dybala 7,5 - Lo chiamano Joya, mica a caso. Dopo Bologna, tira fuori un altro coniglio dal cilindro. Una perla, rara come la sua classe. (Dal 77’ Higuain 6,5 - Troppo presto, per qualsiasi giudizio. Però trasforma in oro il primo pallone che tocca).

Cristiano Ronaldo 7 - C’è. A modo suo, non ancora al massimo. Sbaglia un paio di colpi di testa, poi scarica per l’1-0. Si conquista e trasforma il rigore, crea il break del 3-0.

Sarri 7 - Soffre contro un Lecce volitivo, indovina i tempi e le scelte nei cambi. Sarriana o non sarriana, finché vince la Juve va bene a tutti.

Gabriel 6,5- E che gli si può dire? Fa il possibile, anche con bei riflessi. Poi capitola anche lui, quando inizia il tiro al bersaglio.

Rispoli 6 - Ha subito l’occasione per fare male alla Juve, sbaglia di poco. Dalle sue parti, nel complesso, non si soffre poi troppo

Donati 6 - Da ex terzino, non era facile immaginarlo così convincente. E invece è il migliore, per distacco, della retroguardia salentina.

Lucioni 4 - Dopo una buona mezz’ora, bastano pochi secondi per combinare una frittata. E di quelle grosse anche. Pasticcia col pallone, lo perde e poi stende Bentancur lanciato verso la porta. Rosso, lascia i suoi in 10 contro 11 nella peggior partita possibile.

Paz 5,5 - Nessun errore madornale, qualche difficoltà comprensibile.

Vera 5,5 - Parte all’arrembaggio, chiude in evidentemente affanno. Si farà, oggi era davvero tosta. (Dal 78’ Calderoni s.v.).

Shakhov 4,5 - Sciagurato il retropassaggio da cui nasce l’1-0 di Dybala. Così tanto da annullare una partita per altri aspetti giocata su buon livello.

Tachtsidis 5,5 - Prova a mettere un po’ di ordine, spende tanto fisico. A cospetto di tre campioni, cede il passo.

Petriccione 6 - Ruvido quel che serve, fa ammonire Bentancur. Un buon primo tempo, poi esce per riequilibrare la squadra. (Dal 46’ Rossettini 4,5 - Entra e nel giro di sei minuti stende Ronaldo. Non benissimo anche in altre occasioni. Impatto negativo).

Mancosu 5 - Ha un tiro, ma telefona a Szczesny. Punge poco, nel complesso. (Dal 72’ Barak s.v.).

Falco 6 - Con i suoi spostamenti e i suoi scatti, finché ne ha crea tanti problemi alla difesa avversaria. (Dal 63’ Babacar 5 - Entra a partita praticamente già finita, non la cambia).

Liverani 5,5 - Difficile, ingiusto, dargli un voto negativo. Il suo Lecce parte alla grande e si squaglia solo quando perde un uomo. Nel finale prende acqua da tutte le parti, ma contro la Juventus si può capire.