© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per i tifosi della Juventus. Gli esami strumentali effettuati su Merih Demiral, rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale, "hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale". Lungo stop in programma per il difensore turco, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico.