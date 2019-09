Juve-Leverkusen -1, Sarri riflette: Ramsey o Dybala, c'è solo una maglia

Fonte: inviato a Torino

Il clima europeo, a Torino, da due anni a questa parte è cambiato sensibilmente. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, infatti, la percezione è avvolgente. Lo stesso presidente del club, Andrea Agnelli, non ne aveva fatto segreto a inizio della passata stagione, dichiarando obiettivo la vittoria in Champions fino a quel momento vissuto come un sogno. Inevitabile che l’arrivo di un campione straordinario come CR7 portasse allo stesso livello di quei top club che ogni anno si ritrovano in corsa con i favori dei pronostici.

Domani all’Allianz Staidum arriverà il Bayer Leverkusen. Partita complessa, contro una squadra ostica: tornerà utile la maturità mostrata dalla formazione di Sarri nelle ultime settimane. Non proprio semplice sopperire alle assenze in qualche zona del campo, ma da ieri è rientrato Alex Sandro per riprendersi il posto sulla fascia sinistra e Cuadrado a destra ha già dimostrato di poter dare garanzie. Così al momento le scelte di formazione sembrano quasi scontate.

L’unico a poter sperare ancora in una maglia da titolare è Dybala, sulla trequarti al posto di Ramsey. “A vederlo da fuori mi sembra in un momento in cui si diverte a giocare a calcio. E se uno si diverte, finisce per divertire anche chi lo guarda” ha ammesso dopo la Spal Maurizio Sarri, che domani dovrebbe però escluderlo alla luce del rientro di Higuain in coppia con Ronaldo. La sensazione, però, è che il tecnico non voglia fare a meno del buon momento della Joya, e potrebbe buttarlo nella mischia con CR7 e il Pipita quantomeno in un una parte del match.