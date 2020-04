Juve, lezioni a distanza per gli staff tecnici: Sarri e Paratici in cattedra

Fabio Paratici, Maurizio Sarri, e ancora il ct della Nazionale di Futsal Alessio Musti sono tra i docenti delle lezioni a distanza organizzate dalla Juventus in queste settimane di isolamento per gli staff tecnici delle proprie squadre. Un modo per allineare più possibile la mentalità dei tesserati attraverso l’approfondimento di tematiche che puntano al miglioramento della gestione di una squadra, dagli aspetti tecnici a quelli psicologici. Per i tecnici e i ragazzi dell’Academy bianconero, inoltre, è stato realizzato il progetto “Compiti a casa”: il personale delle diverse aree, siano esse tecniche, fisiche, mediche, organizzative, di scouting, può sviluppare una serie di tematiche utili alla programmazione delle attività future. Programmi di lavoro a distanza per i ragazzi delle Under, al fine di non fermare lo sviluppo fisico.