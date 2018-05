Juve, Lichtsteiner: "Fischi? L'ambiente non aiuta. Mio futuro lontano da qui"

© foto di J.M.Colomo

Il laterale bianconero Stephan Lichtsteiner è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il tris rifilato al Bologna: "Scudetto? Difficile da dire, mancano tre punti. Siamo concentrati sul mercoledì, stasera abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo un avversario che ci obbliga a fare il massimo, il Napoli ha fatto una stagione straordinaria. Dobbiamo sempre vincere, l'ambiente non ci aiuta, all'intervallo non ci sta che fischino. Questa squadra trova sempre un modo di risolvere i problemi. Il titolo più bello? Ne parlerò quando sarà matematico. La concorrenza è normale, gioco in una delle squadre più importanti d'Europa. Ma ho già detto che il mio futuro sarà lontano da qua, questo è sicuro. La Juve mi ha migliorato nella mentalità, quando sono arrivato non sapevo cosa significasse giocare qua, con questa pressione. Poi anche a livello di gioco, alla Lazio difendevo negli ultimi venti metri, ora difendo alto, che è più difficile. Andrò fuori dall'Italia, ma non ho ancora firmato niente".