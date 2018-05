Juve, Lichtsteiner sui fischi all'intervallo: "Non si può sempre vincere 5-0"

© foto di J.M.Colomo

Intercettato dai microfoni di JTV dopo il successo contro il Bologna, Stephan Lichtsteiner ha dichiarato: "Successo pesantissimo in ottica scudetto? Sì, un po' di sofferenza per colpa nostra perchè abbiamo preso un gol evitabile e non abbiamo fatto le nostre occasioni, poi siamo usciti molto bene dallo spogliatoio e abbiamo tirato il risultato - sottolinea TuttoJuve.com -. Usciti alla distanza? Sì, ma anche nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, due-tre proprio nette, se tu fai gol è un'altra partita. Poi il gol era molto evitabile, perchè abbiamo passato la palla, ce l'avevamo noi, poi viene questo rigore. E' vero che poi abbiamo dovuto fare di più, l'abbiamo fatto e ci è andata bene. Dobbiamo dire che è un anno molto difficile perchè abbiamo un avversario che sta lì e che ci crede del tutto. Poi anche l'ambiente non ci aiuta, è talmente abituato bene, dobbiamo sentire i fischi nell'intervallo. Giochiamo per il settimo Scudetto, può essere che una volta sei 1-0 dietro, non è che possiamo vincerle tutte 4 o 5-0 dopo 45 minuti, quindi non ci aiuta tantissimo. Però questa squadra ha grandissimo carattere, ha una qualità impressionante, poi alla fine troviamo sempre il modo di risolvere i problemi. Col Milan gara tirata? E certo, le finali sono sempre difficili da giocare. Il Milan sta molto bene, bisogna stare attenti, bisogna recuperare bene da stasera per preparare bene la partita".