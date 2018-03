Juve, Lichtsteiner sul futuro: "Fra 2-3 mesi prenderò la decisione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale della Juventus Stephan Lichtsteiner, capitano della Svizzera, ha parlato ai media del suo Paese: “Dobbiamo fare un altro passo in avanti, migliorare ancora. Dobbiamo lavorare sugli automatismi. La coesione è sicuramente migliore di due anni fa. Non dobbiamo sottovalutare le gare contro Grecia e Panama. Il periodo tra febbraio e maggio è delicato per tutti, i giocatori sono in lotta per il titolo, per la retrocessione o per le coppe europee e dunque potrebbero essere distratti”.

Lichtsteiner ha parlato anche del suo futuro in Nazionale e con la maglia della Juventus: “Se continuerò dopo il Mondiale in Russia? Ascolterò il mio corpo, la condizione fisica e la motivazione. In questo momento non vedo perché dovrei smettere. Il futuro con la Juventus? I prossimi 2-3 mesi saranno molto interessanti dovrò prendere alcune decisioni importanti”, ha concluso il 34enne, in scadenza di contratto con i bianconeri.