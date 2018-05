Juve, Lichtsteiner ufficializza l'addio: lo aspetta il Borussia Dortmund

© foto di J.M.Colomo

Addii in vista in casa Juventus. Tra questi c'è anche quello possibile di Stephan Lichtsteiner, il cui contratto con la Vecchia Signora continua a non essere rinnovato. "Non ci sarà un futuro in bianconero", ha spiegato il terzino svizzero che di fatto ha dato il suo addio alla Juve. Secondo Tuttosport, probabilmente Lichtsteiner si accaserà al Borussia Dortmund che per l'ex giocatore della Lazio sta preparando un contratto di due stagioni.