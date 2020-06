Juve-Lione a Torino, Barça-Napoli al Camp Nou. Poi final eight a Lisbona: le ultime dalla UEFA

Juventus-Lione si giocherà a Torino e Barcellona-Napoli a Barcellona. Sono queste le anticipazioni riportate da Sky, in vista del Comitato Esecutivo UEFA del prossimo 17 giugno che definirà il prosieguo della stagione a livello continentale. Contrariamente a quanto emerso dalla Germania (oggi la Bild parlava di campo neutro) resterebbero così invariate le sedi delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che coinvolgono bianconeri e azzurri.

Poi final eight a Lisbona. Concluso il programma degli ottavi di finale, la Champions proseguirebbe invece in una sede unica. Trovano in questo caso conferme le indiscrezioni su Lisbona (nonostante la resistenza turca) quale location designata per la Final Eight, dai quarti di finale alla finale. Discorso analogo per l’Europa League: conclusi gli ottavi di finale (in ballo ci sono anche Inter e Roma), ci si sposterebbe in Germania per disputare le gare dai quarti in poi.

Supercoppa a Budapest. Con la Champions League che celebrerà la sua finale a Lisbona, il Portogallo “perde” la Supercoppa Europea. La UEFA deciderà infatti di assegnare a Budapest la finale tra i vincitori della Champions e i vincitori dell’Europa League, inizialmente in programma allo Stadio do Dragão di Porto.

Champions femminile in Spagna.

Sarà la Spagna a ospitare la Final Eight, cioè le gare dai quarti di finale in poi, della Champions League femminile. Lo riporta Sky, nelle anticipazioni riportate questa sera in vista del comitato esecutivo UEFA del 17 giugno. In gara non vi è alcuna squadra italiana. Qui il programma dei quarti di finale.