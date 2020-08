Juve-Lione, la moviola del Corriere dello Sport: "Due rigori ai limiti della realtà"

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica spazio anche alla moviola della sfida di Champions League tra Juventus e Lione, con l'arbitro Zwayer che nel primo tempo ha perso la bussola, fischiando due penalty che hanno fatto molto discutere: "Il tedesco Zwayer concede due rigori ai limiti della realtà. Cervellotico quello dato al Lione al 10’: innanzitutto non viene valutato falloso il contatto tra Marcelo e Higuain in principio di azione, poi l'arbitro interpreta come sbilanciamento l'incrocio (che però le immagini chiariscono essere molto lieve) tra Aouar e Bernardeschi. Il successivo intervento di Bentancur sul franco-algerino – palla piena – è pulito. Rigore per la Juve: sulla punizione di Pjanic, il braccio di Depay – che prende pure il giallo – è tuttavia aderente al corpo. In entrambi i casi il VAR non aiuta".