Juve-Lione, non solo campo: Paratici punta tre gioielli, Aulas ha il pallino Matuidi

Campo, ma non solo: tra Lione e Juventus si discuterà anche di mercato, magari dopo l'incrocio in campo, complice l'amicizia che lega Aulas e Agnelli. A Paratici piacciono, e non da oggi, il gioiello Houssem Aouar ma anche e soprattutto Rayan Cherky, 16enne fantasista con potenzialità da top assoluto. Ma non solo: Moussa Dembélé è un altro profilo altamente gradito dalle parti della Continassa, anche se al momento la proprietà per l'attaccante sembra essere Arkadiusz Milik e in seconda battuta Raul Jimenez. Aulas, da parte sua, potrebbe chiedere un vecchio pallino, Blaise Matuidi: un tentativo verrà fatto dopo la conclusione della Champions League.