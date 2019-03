Juve, lo scacco matto di Max

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che le copertine se le prenda il Re, è giusto ed inevitabile. Accettate però allo stesso modo e senza obiezioni, che il protagonista più vincente di tutti nella notte dei sogni dello Juventus Stadium, sia identificato con Massimiliano Allegri. Sì, esattamente lo stesso che fino al fischio d’inizio di Kuipers aveva le sembianze di una foglia trascinata dal turbine degli eventi che si stava abbattendo su di lui, e che invece con una consapevolezza ed una lucidità fuori dal comune stava attendendo con malcelata soddisfazione la vendetta che si sarebbe assaporato di lì a poco.

Impossibile leggere diversamente i riferimenti al passato di una squadra che negli scontri diretti impallidiva, anziché mostrare muscoli e carattere, specie se quei fantasmi sono gli stessi che aleggiavano sulla sua panchina anche in vista del futuro. Ed allora quale risposta migliore del campo? Quale soluzione più bella se non inventarsi idee tattiche decisive ed illeggibili per molti, sicuramente per Simeone, come l’alchimia di Emre Can galleggiante tra centrocampo e difesa a tre, liberando l’assalto degli esterni che si è di fatto rivelata come vincente? Per non parlare del fuoco di qualità avanzata che ha incenerito le critiche di eccessivo difensivismo che gravavano sull’operato del tecnico campione d’Italia. Il modo migliore per indirizzare, quel turbine che sembrava trascinarlo, e far soffiare un vento di entusiasmo che possa portare la Juventus a scrivere la pagina più bella di un ciclo senza precedenti. Di certo oggi non c’è nessuno più padrone del proprio destino di Max Allegri.