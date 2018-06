Juve, lo scambio con l'Inter Higuain-Icardi non è ancora tramontato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta di moda il clamoroso scambio Icardi-Higuain tra Inter e Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport i due club non hanno abbandonato l'idea e nonostante non se ne stia parlando ufficialmente l'idea è ancora presente nella testa delle due società. Si lavora a fari spenti, in attesa di un'accelerata che potrebbe essere anche improvvisa.