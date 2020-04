Juve, lo scambio Pereira-Marques con il Barcellona è stato solo l'inizio del dialogo

L’asse Barcellona-Juventus si è aperto a gennaio con l’operazione di scambio Pereira-Marques. Il primo, che la Juve aveva ceduto in prestito al Digione la scorsa estate, si è trasferito in terra catalana. L’attaccante spagnolo, classe 1999, si è invece presentato sotto la Mole per giocare in Under 23, anche se il debutto assoluto con la maglia bianconera lo ha fatto in Primavera appena arrivato. L’interruzione del campionato ha poi assottigliato le opportunità del calciatore in bianconero: solo uno spezzone di gara in campionato e uno in Coppa Italia Serie C. Marques è tra i più attesi della ripresa, ma forse anche il primo ad avere aperto il dialogo tra due club che potrebbero continuare a portare avanti l’intesa.