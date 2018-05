Juve, lo scudetto si avvicina: pullman scoperto e festa in piazza

Dal corrispondente a Torino

La parata nel 2014

La Juve è pronta a fare festa. Con lo scudetto virtualmente già in tasca, i bianconeri potrebbero tornare all'antico con la classica passerella del pullman scoperto per le vie del centro di Torino. E sarebbe la prima per Max Allegri, costretto a saltare per via delle due finali di Champions, 2015 e 2017, mentre nel 2016 la finale di Coppa Italia e la partenza anticipata di alcuni giocatori per l'Europeo francese impedirono i caroselli cittadini. L'ultima volta risale ad Antonio Conte, infatti, con il terzo titolo consecutivo celebrato nel 2014. Dopo la sfida contro la Roma, a titolo aritmeticamente vinto, il club bianconero potrà chiedere alla Lega di anticipare la gara casalinga con il Verona del 20 maggio (attualmente programmata per le 20.45), pianificando insieme alla città i festeggiamenti in centro e piazza San Carlo, che potrebbero andare in scena sabato alle 18 o domenica sera nel post partita.