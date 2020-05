Juve, lo stipendio la chiave per convincere Arthur: al Barcellona è uno dei meno pagati

vedi letture

Due milioni di euro di parte fissa, più i bonus. Questo lo stipendio attuale, percepito al Barcellona, da Arthur, centrocampista nel mirino della Juventus in un possibile scambio con Miralem Pjanic. L’Erte lanciato dal club ha colpito duro: riduzione di oltre il 70% degli emolumenti negli ultimi due mesi, con estensione per un terzo. E la crisi non permetterà alcun tipo di aumento a breve termine, ovviamente. Piuttosto il contrario, bisogna tagliare. Il sistema di agevolazione fiscale varato dall’Italia per chi si trasferisce nel nostro Paese invece offre un certo margine di manovra per migliorare lo stipendio di Arthur. Non in maniera clamorosa, ma significativa sì. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.