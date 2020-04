Juve, lo stop della Ligue 1 fa decadere l'obbligo di riscatto del Digione per Mavididi

vedi letture

Lo stop improvviso del campionato francese, causa emergenza Coronavirus, incide indirettamente su un’operazione di mercato pre impostata dalla Juventus. La scorsa estate, infatti, Stephy Mavididi – dopo una stagione in Under 23 - è stato ceduto al Digione con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto. Quest’ultima opzione scattava automaticamente al termine del campionato qualora il club della Borgogna avesse terminato nelle prime dieci posizioni della classifica. La graduatoria cristallizzata dopo la ventottesima giornata vede però il Digione al sedicesimo posto, a meno nove dall’obiettivo minimo. Dunque i francesi dovranno adesso decidere se esercitare il diritto di riscatto in loro favore o far tornare l’attaccante inglese alla Juve, che nel frattempo ha ricevuto tantissime richieste. Mavididi quest’anno si è messo in luce giocando ventiquattro gare in campionato (cinque reti e un assist) e quattro in Coupe de France (tre reti e un assist). Mister Stephane Jobard ha trovando in lui un importante riferimento per il reparto offensivo della squadra.