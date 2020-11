Juve, lo stop di Bonucci un segnale: attenzione alle forzature

vedi letture

Cancelli chiusi allo Juventus Training Center della Continassa: due giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo e ritorno in campo previsto per il pomeriggio di domani quando avrà ufficialmente il via la missione Cagliari con la sfida in programma sabato sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. Contro i rossoblu allenati da Eusebio Di Francesco comincerà la serie di dieci gare fra Serie A e Champions League che vedrà impegnati i bianconeri in poco più di un mese (dal 21 novembre con i rossoblu al 22 dicembre contro la Fiorentina). Fondamentali saranno le alternative che coach Pirlo avrà a disposizione per alternare gli uomini potendoli utilizzare quando al massimo della forma e senza doverli spremere complicandone la situazione fisica.

E l’ultimo caso succitato ha un esempio chiaro e netto evidenziatosi nella prima parte di stagione: Leonardo Bonucci. Nove presenze in nove apparizioni stagionali della Vecchia Signora, con un paio di sostituzioni: per rifiatare e per qualche problematica fisica. Lo stop col Verona e la forzatura, tre giorni più tardi, con il Barcellona che non ha concesso la pausa che serviva ai muscoli del 19 bianconero. Forzatura necessaria per via delle assenze dei compagni di reparto, da Chiellini a De Ligt, passando per Alex Sandro e per la squalifica di Demiral dopo l’ingenua espulsione con i catalani, che ha costretto il centrale viterbese a stringere i denti e scendere in campo sempre dal primo minuto. Cauzione che è stata pagata in Nazionale con un guaio fisico che ha obbligato Bonucci a fare rientro anticipatamente a Torino e che lo terrà lontano dal rettangolo verde per qualche giorno dopo che lo staff medico bianconero ne avrà ulteriormente monitorato le condizioni al rientro in Piemonte. Senza di lui e senza Chiellini, ma con l’inossidabile Danilo e i rientri a pieno regime di De Ligt e Alex Sandro che hanno ripreso a lavorare parzialmente in gruppo e saranno arruolabili per la prima volta in stagione nella prossima uscita, Andrea Pirlo dovrà serrare le fila e dare il via al tour de force infuocato a cavallo fra novembre e dicembre.