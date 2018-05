Juve, lo United pronto a offrire 50mln al Valencia per Joao Cancelo

João Cancelo (23) non sarà riscattato dall’Inter, ma il club nerazzurro resta alla finestra per riparlarne eventualmente col Valencia verso la fine del mercato estivo. Tuttavia La Gazzetta dello Sport conferma l’interesse della Juventus per il portoghese, finito anche nel mirino del Manchester United. I red devils potrebbero avvicinarsi ai 50 milioni di euro richiesti inizialmente dal club spagnolo, anche se Cancelo ha gradito la Serie A e per questo i bianconeri restano in partita.