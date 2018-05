Juve, lo United punta anche Mandzukic: no dei bianconeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava finito nella lista dei possibili partenti, ma la Juventus potrà contare ancora su Mario Mandzukic. Le offerte per l'attaccante croato non mancano, dalla Germania alla Cina passando per l'Inghilterra. L'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid piace a Josè Mourinho, che ha puntato anche Douglas Costa tra le file bianconere. La risposta della dirigenza juventina è stata uguale per entrambi i calciatori: no secco. Il brasiliano e il croato, dunque, restano alla corte di Max Allegri.