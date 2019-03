© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo l'Inter tra i tanti club accostati a Paulo Dybala. Gli scout del Manchester United - si legge sul The Sun - sarebbero rimasti colpiti dalle prestazioni del fantasista argentino negli ultimi due anni: in caso di addio di Lukaku (altro nome finito in orbita nerazzurra per l'eventuale post Icardi), i Red Devils dovrebbero mettere sul piatto un'offerta da 120 milioni di sterline per cercare di convincere la Juventus, che allo stesso tempo risulta interessata al belga ex Anderlecht. Da non escludere, chiosa il tabloid inglese, che i due giocatori possano essere inseriti in una trattativa comune tra i due club.