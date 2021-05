Juve, Locatelli nel mirino: troppi i 40 mln chiesti dal Sassuolo. Prezzo limabile, non la formula

La Juventus continua a pensare a Manuel Locatelli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione ma dovrà fare i conti con la richiesta del Sassuolo, che lo valuta 40 milioni, decisamente troppi visti i tempi che corrono. Possibile che la cifra possa essere limata, magari contando anche che il giocatore potrebbe spingere per trasferirsi a Torino, ma una cosa è certa, la formula dovrà essere quella del trasferimento a titolo definitivo: niente prestiti con diritto di riscatto e in questo senso la qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.