© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A poche ore dalla sfida contro la Lokomotiv Mosca in Champions League, Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di JTV, presentando la sfida della Juventus: "Sarà una gara molto difficile, visto che i nostri avversari sono una buona squadra, però giochiamo in casa e dobbiamo vincere. Con i tre punti saremo infatti ben messi in classifica dopo tre turni per la qualificazione agli ottavi. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto con il Bayer Leverkusen e vincere".