Juve-Lukaku, dall'Inghilterra: c'è il gradimento di CR7 all'operazione

© foto di Dimitri Conti

Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku. La Juventus sembra aver staccato l'Inter nella corsa al belga e tramite il The Sun emergono nuovi retroscena riguardanti l'operazione: in particolare nelle ultime ore, si legge sul portale del tabloid, Cristiano Ronaldo sarebbe stato interpellato dalla dirigenza bianconera in merito al nome di Lukaku. E lo stesso portoghese avrebbe espresso il proprio gradimento.

Lukaku intanto continua ad essere ai margini della rosa dei Red Devils e oggi è stato fotografato all'uscita dal centro sportivo di Carrington (probabilmente per l'ultima volta, ipotizza il tabloid), quartier generale del club inglese.