Juve, male che vada 91 milioni di euro dall'UEFA sono già assicurati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Male che vada, saranno 91 milioni di euro: la Juventus, almeno dal punto di vista economico, può affrontare la trasferta di Madrid di questa sera in maniera relativamente serena. Fa il punto Tuttosport: la cifra di cui sopra è quella che i bianconeri sono già sicuri di incassare dalla UEFA per la partecipazione a questa edizione della Champions League, anche in caso di eliminazione contro le merengues. In caso di (improbabile) qualificazione? Altri 7,5 milioni per il passaggio del turno, 11 milioni di euro in caso di finale e 4,5 con la vittoria a Kiev. Senza contare il botteghino, che con due partite potrebbe valere fino a 8 milioni di euro. Insomma: la Juve ha 91 milioni di motivi per stare tranquilla. Ma ne ha anche altri 31 per voler vivere una serata da sogno al Bernabeu.