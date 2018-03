Juve, Man City e Bayern provano il sorpasso per Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare del mercato della Juventus il quotidiano Tuttosport parte ancora una volta da Emre Can. I bianconeri, si legge, dopo la grande fiducia dei mesi scorsi per il suo arrivo, ora parlano di 'timido ottimismo'. Il centrocampista del Liverpool infatti continua a far gola a molti e per il giornale è oramai partita l'asta. In lizza, con la Juve, ci sono Bayern Monaco e Manchester City.