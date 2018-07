Juve, manca accordo con la Fiorentina per Pjaca. C'è anche il Valencia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Marko Pjaca non è ancora stato scritto. Il quotidiano Tuttosport fa il punto sull'attaccante croato in uscita dalla Juventus. La Fiorentina ha da tempo il gradimento del giocatore ma ancora non c'è accordo fra i viola e la Juventus, mentre il Genoa non arriva allo stipendio chiesto dal suo entourage. In Inghilterra c'è il West Ham, ma nelle ultime ore si è riattivata anche l'opzione Valencia, club spagnolo che già in passato aveva chiesto informazioni su di lui.