Juve-Manchester City, è sfida per Jordi Alba: lascerà il Barça a giugno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Jordi Alba, terzino in scadenza nel 2020 con il Barcellona e nel mirino di due grandi europee come Juventus e Manchester City. Un incrocio previsto per l'estate con il giocatore destinato a lasciare i Blaugrana già a giugno. Per la Juve è la prima grande alternativa a Marcelo per il dopo Alex Sandro.