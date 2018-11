Juve, Mandzukic a rischio per lo United: Costa e Cuadrado le alternative

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Problema alla caviglia ieri per Mario Mandzukic. Il croato ha lasciato il ritiro bianconero e contro il Cagliari non era nemmeno in panchina. Gli occhi ovviamente sono rivolti al match di Champions League contro il Manchester United e, come scrive Tuttosport, nella giornata odierna il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti. Nel caso in cui l’attaccante dovesse alzare bandiera bianca, si legge, le opzioni Douglas Costa o Cuadrado.