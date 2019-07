Juve, Mandzukic al passo d'addio: il Borussia Dortmund lo tenta

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mario Mandzukic. Il croato non vuole lasciare la Juventus ma si adeguerà alle decisioni societarie. Da indispensabile a giocatore di troppo, l'ex giocatore dell'Atletico Madrid ha una proposta dal Borussia Dortmund che lo sta tentando. A Torino, per adesso, Mandzukic ha un contratto fino al 30 giugno del 2021 da 5 milioni netti a stagione più bonus.