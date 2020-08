Juve, Mandzukic alla Roma libera Dzeko: i giallorossi continuano a seguire anche Milik

Edin Dzeko alla Juventus grazie a Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato da Tuttosport il croato è stato infatti offerto alla Roma nel corso degli ultimi giorni e in caso di via libera ecco che si sbloccherebbe l'operazione per portare il bosniaco in bianconero. Continuano comunque i contatti tra Paratici e Fienga: l'accordo per il bomber è sempre più vicina. Tra i possibili eredi c'è ancora Arkadiusz Milik.