© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Mario Mandzukic potrebbe non essere legato a quello di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, Fabio Paratici condivide l'idea del tecnico sulla necessità di avere in rosa il croato. Dopo il ritorno con l'Atletico si parlerà del rinnovo di contratto: Mandzukic vorrebbe allungare fino al 2022, la Juve al momento penserebbe al 2021 come scadenza.