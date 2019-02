Juve, Mandzukic dice no alla Cina: rifiutati 10 milioni l'anno dal Dalian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic non lascerà la Juventus per andare in Cina. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino il croato non si è fatto tentare dall'offerta del Dalian Yifang che aveva messo sul piatto 10 milioni di euro a stagione (gli stessi che hanno convinto Hamsik ad accettare il club orientale) ed è pronto a continuare a vestire la maglia bianconera.