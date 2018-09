Juve, Mandzukic disposto a rinnovare. Ma per ora non è una priorità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic sembra disposto a prolungare il proprio contratto con la Juventus, scrive questa mattina Tuttosport. Al momento tuttavia il rinnovo del croato, in scadenza nel 2020, non sembra essere una priorità per la Juventus anche se ovviamente nel futuro prossimo si parlerà di questa eventualità. E il giocatore, come detto, sembra aver già dato il proprio ok di massima.